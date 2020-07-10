В Рузе приступили к последней части восстановительных работ на дороге. Видео

В подмосковной Рузе после потопа приступили к укладке дорожного полотна. Всю ночь на месте кипят работы, КамАЗ один за другим завозил песок, потом укладывали щебень.

Сейчас специалисты приступили к последней части напряженных работ. На весь участок положат порядка 170 тонн асфальта.

После приступят к обустройству тротуарных зон. Затем установят отбойники и нанесут разметку. Рабочие говорят, что на это понадобится еще несколько часов.

Сильнейший дождь накрыл подмосковную Рузу 7 и 8 июля. Ураган прошел не без последствий: одну дамбу смыло водой, что повлекло за собой подтопление домов. ЧП произошло во время проведения работ по прокладке обводного канала, сообщили в МЧС. В результате вода подтопила 29 участков с домами. Два одноэтажных деревянных здания вообще смыло. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации и создали штаб по ликвидации последствий.

По данным МЧС, из людей никто не пострадал и не погиб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим и эвакуированным людям, а также как можно быстрее восстановить дороги.

Работы идут с опережением, закончить планируют уже к утру. Об этом ранее рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.