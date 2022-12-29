Общество 29 декабря 2022, 02:40 Рабочую группу по формированию русской идеологии создадут в Крыму Глава парламента Крыма Константинов: создается группа по формированию русской идеологии Unsplash

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Парламентарии Крыма поддержали инициативу создания на полуострове рабочей группы по формированию русской идеологии. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Миллет».

«Мы поддержали идею создания рабочей группы по формированию русской идеологии, которая нам обязательно нужна. В этой идеологии надо указать, чего мы не хотим перенимать от Запада», — заявил Константинов.

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Идеология должна отражать особенности русского мира, отметил глава парламента. Константинов подчеркнул, что Крыму очень нужна идеология, так как Запад бьет именно в это.

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Ряд западных стран и США распространяют деструктивную идеологию, которая представляет угрозу российским традиционным ценностям. Политолог Алексей Ярошенко предложил создать орган, который будет проверять распространяемую в обществе информацию. Западная идеология ведет к «разрушению и насаждению чуждых для российского общества» ценностей, считает эксперт.