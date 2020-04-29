    29 апреля 2020, 12:31

    Рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом древесины создали в России. Ее состав утвердила вице-премьер Абрамченко

    Дарья Бунякова

    Борьбой с незаконной заготовкой и оборотом древесины в России займется рабочая группа. Ее состав уже утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко.
    Рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом древесины создали в России. Ее состав утвердила вице-премьер Абрамченко

    В состав рабочей группы включили представителей руководства обеих палат парламента, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФТС, ФНС, ФАС, Минприроды, Рослесхоза и Росприроднадзора, Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.

    Специалисты должны будут проанализировать меры, принятые в рамках плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 2017–2020 годы. Затем они разработают предложения по развитию лесного комплекса в стране. Еще рабочей группе предстоит дать предложения по изменению законодательства по учету, контролю, обороту и использованию древесины.

    «Наша прямая задача — создание прозрачной доходной отрасли, вклад которой в ВВП страны должен быть увеличен вдвое к 2030 году. Поэтому на площадке Правительства совместно с коллегами мы должны разработать и утвердить единые подходы формирования и развития конкурентоспособного лесопромышленного комплекса», — отметила Абрамченко.

    Она добавила, что за прошедшие пять лет незаконной вырубки стало меньше на 20%. Но в России каждый год все еще происходит около 16 тысяч подобных случаев. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил усовершенствовать стратегию развития лесной отрасли до 2030 года. Теперь необходимо вернуть отрасль в легальное поле и определить ключевые направления развития лесного хозяйства.

    «Мы полностью переосмыслим подходы к цифровизации отрасли и создадим новые механизмы контроля и учета леса. В частности, в рамках модернизации ЛесЕГАИС мы предусмотрим юридически значимые инструменты подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней», — подчеркнула вице-премьер.

    Абрамченко поручила до 15 мая подготовить предложения по преобразованию Совета по развитию лесного комплекса при правительстве и правительственной комиссии по развитию лесного комплекса.