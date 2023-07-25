Общество 25 июля 2023, 14:25 Рабочим в Улан-Удэ разрешили оставить себе выданную к приезду Мишустина новую спецодежду Авиазавод У-УАЗ в Бурятии решил не забирать форму, выданную рабочим к визиту Мишустина Правительство России / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Улан-Удэнский авиационный завод в Бурятии. Специально по этому случаю рабочим вне очереди выдали новый комплект спецодежды и, вопреки информации в соцсетях, не станут забирать его обратно, сообщили «Подъему» в пресс-службе предприятия.

В интернет попало сообщение из мессенджера предположительно от сотрудника У-УАЗ к мастерам. В нем шла речь о том, что к приезду делегации рабочие должны надеть новые брюки и футболки, а после сдать их на хранение до следующего мероприятия. Пресс-служба завода подтвердила, что спецодежду выдали вне очереди — обычно это делали раз в год. Однако возвращать ее не придется.

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«Новый комплект спецодежды выдан вне графика. Информация о том, что новую форму заберут у работников, не соответствует действительности», — сказали изданию.

Михаил Мишустин прилетел в Улан-Удэ 25 июля после поездки во Владивосток, сообщил «Царьград». На У-УАЗ ему показали сборку вертолетов и презентовали проекты развития предприятия. Следующими премьер посетит Горно-Алтайск и Норильск.