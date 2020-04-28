Рабочих сельхозпредприятия Курганской области предложили не отпускать домой

С таким заявлением глава департамента агропромышленного комплекса региона Павел Остапенко выступил на брифинге.

«Выявив факты [заражения коронавирусом], мы должны собрать действующих работников в одном месте, чтобы они не уходили домой, а, например, жили в общежитии», — подчеркнул он.

Директор департамента заметил, что некоторые организации в центральной России временно остановили работу из-за инфицирования сотрудников.

Департамент разработает резервный план для каждого предприятия.