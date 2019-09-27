Рабочих предложили стимулировать на переезд

Депутаты Госдумы предложили создать программу «Земский рабочий» по аналогии с проектами для врачей и учителей. Парламентарии надеются таким образом устранить дефицит на рынке рабочих профессий.

Как стало известно RT, инициатором создания «Земского рабочего» стал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев. Он направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

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По словам депутата, во многих регионах ощущается острый дефицит сотрудников с рабочими специальностями: слесарей, токарей, поваров и других. Машинистов автокрана и экскаватора, заметил Зубарев, не хватает во всех федеральных округах. Фиксируется нехватка также фасовщиков и сварщиков.

«Запрос на рабочие профессии подтверждают свободные вакансии слесаря, маляра, токаря. Недостаточно соискателей и в поварском, швейном цехах. Сектору ретейла стабильно нужны кассиры. Проблемы села подчеркивает попадание в шорт-лист агрономов и зоотехников», — отметил Зубарев в письме к Топилину.

Депутат отметил, что с одной стороны, существует нехватка кадров, а с другой — часть россиян не может найти работу. Поэтому он предлагает создать программу, которая стимулирует рабочих переезжать и переобучаться.

Зубарев предложил провести пилотный проект в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Кроме Топилина, он отправил копию письма полномочным представителям президента в этих округах Сергею Меняйло и Юрию Трутневу.

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Однако эксперты увидели трудности во введении этой инициативы, ведь врачи и учителя являются бюджетниками.

«Когда речь идет о врачах и о учителях, государство является для них работодателем. Устанавливаемые доплаты и льготы оплачиваются из федерального бюджета. Здесь предполагается компенсировать низкую заработную плату, которую устанавливают частные работодатели, за счет государства. Это нонсенс», — объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

С другой стороны, эксперты согласны с нехваткой специалистов в рабочей сфере и с тем, что нужно разработать меры их поддержки.