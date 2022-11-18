Общество 18 ноября 2022, 15:37 Рабочие завершат возведение самого крупного в Салехарде микрорайона в конце 2023 года

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Как рассказали в окружном департаменте строительства Ямала, возведение микрорайона Обдорский будет завершено в Салехарде к концу 2023 года. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Помимо 22 домов, рабочим предстоит возвести социальные объекты и благоустроить территорию.

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«Атмосфера на стройке дружная, все друг другу помогают, чем могут, тем выручают», — рассказал изданию мастер Фидан Абдрафиков.

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Микрорайон сможет вместить около пяти тысяч жителей аварийных домов Салехарда.