18 ноября 2022, 15:37
Рабочие завершат возведение самого крупного в Салехарде микрорайона в конце 2023 года
Как рассказали в окружном департаменте строительства Ямала, возведение микрорайона Обдорский будет завершено в Салехарде к концу 2023 года. Об этом написал «Ямал-Медиа».
Помимо 22 домов, рабочим предстоит возвести социальные объекты и благоустроить территорию.
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«Атмосфера на стройке дружная, все друг другу помогают, чем могут, тем выручают», — рассказал изданию мастер Фидан Абдрафиков.
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Микрорайон сможет вместить около пяти тысяч жителей аварийных домов Салехарда.
Строительство
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