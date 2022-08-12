Рабочие завершат строительство онкоцентра имени Логинова в Москве до конца 2022 года

До конца 2022 года планируется завершить строительство нового лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. Об этом написало utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Первых пациентов начнут принимать уже с начала 2023 года.

«Здесь можно будет получить все виды медицинской помощи — от диагностики до лечения даже самых сложных случаев онкологических заболеваний. Кроме того, благодаря закупке современного оборудования в центре впервые начнут использовать лучевые методы лечения злокачественных новообразований», — сообщил главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

В онкоцентре будут работать более 40 тысяч единиц оборудования, включая КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочую технику. Стационар рассчитан на более чем 400 мест.