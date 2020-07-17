Рабочие в Петербурге объявили забастовку из-за дополнительных выплат

Люди, которые заняты на строительстве МФК «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, потребовали для себя дополнительных выплат. Так представитель генподрядчика объекта компании Renaissance Construction объяснил забастовку рабочих.

«Да, действительно такая ситуация имеет место на строительной площадке Лахта-центра. Она сложилась из-за того, что работники настаивают на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров», — заявил он в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, никаких задолженностей по зарплате у компании нет. Также выполнены все социальные обязательства. Известно, что часть бастующих — граждане Узбекистана. Сейчас руководство Renaissance Construction при поддержке консульства этой страны пытается уладить ситуацию.

«Лахта центр» — это многофункциональный 87-этажный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Его площадь — более 13 гектаров. Планируется, что здание станет штаб-квартирой группы «Газпром» и компании «Газпром нефть». Башня «Лахта Центра» является самым высокой в Европе.

Ранее стало известно о забастовке курьеров Delivery Club. Часть из них заявила, что уже два месяца не получала зарплату.