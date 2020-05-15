Рабочие снова начали перекладывать плитку в центре Екатеринбурга
Около Дома печати в центре Екатеринбурга рабочие начали взламывать плитку. В мэрии объяснили, что подрядчик устраняет нарушения, выявленные при проверке. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Подрядчик устраняет замечания комитета по благоустройству, которые были вынесены подрядчику при проверке качества работ», — обратили внимание в пресс-службе городской администрации.
По данным информагентства, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предупредил, что работы на дорожных участках, которые в 2019 году сдали с опозданием, не будут оплачены, пока нарушения, выявленные весной, не устранят.