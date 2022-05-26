Рабочие приступили к застройке площадки в преддверии ПМЭФ-2022

В Санкт-Петербурге началась полномасштабная подготовка к 25-му юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму. В КВЦ «Экспофорум» стартовали монтажные работы.

Общая площадь застройки составит 102 тысячи квадратных метров.

«Процесс застройки — это всегда кропотливая и сложная работа. Крайне важно продумать план-график таким образом, чтобы при большом объеме застраиваемых пространств подрядчики не мешали друг другу. Уже сейчас ведется монтаж сложных уличный конструкций, далее начнется внутренняя застройка стендов-партнеров и тематических зон форума», — отметил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Гостей и участников ПМЭФ-2022 ждут эксклюзивные экспозиции и выставочные стенды. На площадке будут по традиции организованы зоны делового общения, сектора для подписаний соглашений и пресс-мероприятий, также откроется Клуб губернаторов.

Регионы тоже представят свои стенды в выставочной экспозиции, они продемонстрируют уникальность и самобытность территорий.