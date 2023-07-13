Общество 13 июля 2023, 17:49 Рабочие приступили к монтажу пролетов будущей развязки на Витебском проспекте в Петербурге

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В Петербурге рабочие приступили к монтажу пролетов будущей развязки на Витебском проспекте. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалистов, большую роль играют погодные условия. Ведь даже ветер может стать помехой для строительства. При усилении порывов автоматика крана блокирует движение стрелы.

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Как рассказал главный специалист службы охраны труда, техники безопасности и экологии Вячеслав Воротников, рабочим приходится вымерять миллиметры, поскольку присутствует высота. Возведение пролетов относится к повышенной категории опасности.