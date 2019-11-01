Рабочие «по традиции» уложили асфальт на снег в Курганской области

Ролик выложили в группе «Современный Шадринск» в социальной сети «ВКонтакте»

«И снова зимний асфальт, г. Шадринск», — подписал видеозапись автор.

Местные жители удивились, почему каждый год работа начинается в непогоду, и заметили, что «весной снег сойдет вместе с асфальтом».

В пресс-службе администрации Шадринска объяснили, что в сквере Воинской Славы работают на подходом к памятнику герою Первой мировой войны Василию Черемисину, который устанавливают в рамках национального проекта «Культура».

«После установки памятника образовались ямы и неровности, чтобы подход сделать ровным вызвана техника. Эти работы проводятся не в рамках дорожного ремонта», — пояснила руководитель пресс-службы мэрии Шадринска Тамара Петкова.