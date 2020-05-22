Рабочие обнаружили авиабомбу времен ВОВ под Севастополем

«При выемке грунта строители случайно зацепили её ковшом экскаватора, оставив на корпусе предмета заметную трещину», — заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Специалисты исследовали бомбу и выяснили, что это немецкая авиабомба SD-50 времен ВОВ. Ее уничтожат на месте, до этого она будет находиться на найденной территории, за которой наблюдает полиция.