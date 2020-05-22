    22 мая 2020, 12:56

    Рабочие обнаружили авиабомбу времен ВОВ под Севастополем

    Анастасия Кременчугская

    Рабочие дорожной компании нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны в районе строящейся трассы «Таврида» около поселка Фронтовое под Севастополем. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    «При выемке грунта строители случайно зацепили её ковшом экскаватора, оставив на корпусе предмета заметную трещину», — заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

    Специалисты исследовали бомбу и выяснили, что это немецкая авиабомба SD-50 времен ВОВ. Ее уничтожат на месте, до этого она будет находиться на найденной территории, за которой наблюдает полиция.