Рабочие нашли человеческие останки в подвале больницы под Тюменью

Во время строительных работ в подвале больницы села Нижняя Тавда рабочие нашли человеческие останки. В медучреждении рассказали, что больнице 100 лет и, возможно, раньше там было кладбище. Об этом сообщил сайт 72.ru.

«У меня была бригада из 15 человек. Занимались выносом грунта из подвального помещения. Когда копали землю, нашли руки, пальцы, волосы и внутренности. Все было как будто мумифицировано. Внутренности были завернуты в бумагу», — рассказал бригадир Константин Поздняков.

По словам собеседника, администрация больницы не стала вызывать ни следователей, ни полицию. По словам Позднякова, их попросили все закопать, чтобы побыстрее закончить проект.

Его коллега Сергей подтвердил информацию об останках, однако не понял, почему Константин не рассказал, что сотрудников СК вызвали сразу после находки. По его словам, ремонтные работы приостановили для проверки. В СК рассказали, что проверка действительно была: сотрудники ведомства не выявили состава преступления. Как рассказала пресс-секретарь нижнетавдинской больницы, это могут быть умершие много лет назад пациенты, которых раньше хоронили по другим правилам.