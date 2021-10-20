Рабочие на Алтае после скандала срезали георгиевские ленты с мусорных мешков

В Горно-Алтайске рабочие решили срезать с мусорных мешков георгиевские ленты, которые использовали для перевязки. Но на некоторых мешках обрезки материи все еще видны. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Рабочих заметили, когда они срезали ленточки.

На видео, которое опубликовала газета «Известия», видно, что срезанные ленточки собрали в ведро. Рабочие при виде камеры поспешили ретироваться.

«А почему вы так боитесь-то?» — крикнул им вслед автор ролика, не получив ответа.

Мешки со строительным мусором, завязанные георгиевскими лентами, ранее заметили на улице Сухова. Там рабочие проводили ремонт здания. Местные жители возмутились. Горожане распространили кадры с компрометирующими мешками в социальных сетях. После этого на ситуацию обратили внимание в Следственном комитете. Там начали проверку.

Адвокат Данила Ткаченко ранее заявил «360», что произошедшее нельзя квалифицировать как нарушение закона, если не будет доказан злой умысел.