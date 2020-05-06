Рабочие Кургана сняли асфальт, который положили жители

Местная жительница в Instagram-аккаунте губернатора рассказала, что рабочие убрали асфальт, которые положили местные жители.

«Утром одна за другой проехали три спецмашины, содрали верхний твердый слой, ссыпая его на обочину», — написала она.

Местные жители давали по 4500 рублей с человека за ремонт дороги. Он был сделан три года назад.

По словам женщины, рабочие не смогли ответить, будут ли засыпать дорогу каким-нибудь материалом. Также они не сказали, зачем сняли покрытие. Жители переживают, что после дождей по дороге будет не пройти.

«В ближайшие дни в микрорайон Черемухово запланирован выезд специалиста управления дорожного хозяйства и благоустройства для проверки качества выполненных работ. При необходимости выявленные дефекты будут устранены», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Кургана.