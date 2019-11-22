Рабочие из Северной Кореи спешно покидают Россию
Северокорейские рабочие спешат вернуться на родину до вступления в силу санкций ООН. Об этом сообщил телеканал «Царьград». Из-за возникшего ажиотажа билеты на поезд Москва — Пхеньян распроданы до конца года.
Санкции, направленные на сокращение ракетных и ядерных программ Северной Кореи, подразумевают запрет на выдачу северокорейцам рабочих виз с начала 2020 года.
По словам одного из рабочих, раньше поезд ходил полупустым, но теперь мест всем желающим не хватает, об этом сообщил ресурс Radio Free Asia.
Большинство северокорейцев предпочитают поезд, так как билет почти в три раза дешевле, чем на самолет: Шеть тысяч рублей против 16. По данным CNN, в январе 2018-го года в России работали около 50 тысяч северокорейцев. В сентябре этого года количество сократилось почти в пять раз.