Рабочие из Северной Кореи спешно покидают Россию

Санкции, направленные на сокращение ракетных и ядерных программ Северной Кореи, подразумевают запрет на выдачу северокорейцам рабочих виз с начала 2020 года.

По словам одного из рабочих, раньше поезд ходил полупустым, но теперь мест всем желающим не хватает, об этом сообщил ресурс Radio Free Asia.

Большинство северокорейцев предпочитают поезд, так как билет почти в три раза дешевле, чем на самолет: Шеть тысяч рублей против 16. По данным CNN, в январе 2018-го года в России работали около 50 тысяч северокорейцев. В сентябре этого года количество сократилось почти в пять раз.