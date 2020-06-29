У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Для россиян новая рабочая неделя станет сокращенной из-за объявленной выходным днем среды, 1 июля.

В этот день пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституцию Российской Федерации. 1 июля объявлен нерабочим днем, он будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день, пишет РИА «Новости».

При этом, работающие в этот день россияне могут претендовать на перенос выходного на другой день. В таком случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Ничего не потеряют в зарплате за июнь не работающие в день голосования.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции изначально должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса в стране его пришлось отложить. Российский лидер Владимир Путин позже подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. В целях безопасности населения, учитывая эпидемическую обстановку в стране, было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля включительно.