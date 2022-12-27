Общество 27 декабря 2022, 20:39 Рабочая группа СПЧ по вопросам спецоперации заработает после Нового года Председатель СПЧ Фадеев: рабочая группа по вопросам СВО начнет работу после Нового года РИА «Новости»

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После Нового года свою работу начнет рабочая группа Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России по вопросам спецоперации. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев. Его процитировал «Интерфакс».

«Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти», — сказал он.

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В рабочую группу войдут восемь человек, разбирающихся в вопросах СВО. Сейчас, по словам Фадеева, нужно создать регулярную систему по работе с ветеранами, ранеными и инвалидами. Речь идет как об оказании им психологической помощи, так и о лечении в санаториях и даже возможном протезировании.

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Он добавил, что сейчас количество задержек по выплатам мобилизованным сокращается. Завышения цен на обмундирование бойцов также нет, заключил Фадеев.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работа предприятий промышленного комплекса в интересах спецоперации весомо усилилась за два месяца существования координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.