Рабочая группа обозначила примат Конституции России над международным законодательством

По словам Безпалько, члены рабочей группы в ходе установочного заседания наметили определенные направления работы, которые касаются примата отечественного законодательства перед международным.

«Если какие-то международные законы противоречат Конституции, а не просто российскому законодательству, то Россия будет из этих договоров выходить через Конституционный суд», — пояснил собеседник информагентства.

Он добавил, что количество поправок в Конституцию может достигнуть десятков тысяч, поэтому они будут обсуждаться пакетами.