Рабочая группа не стала обсуждать упоминание бога в Конституции

«Обсуждения о внесении понятия бога в Конституцию РФ не ведутся, потому что это относится к первым двум главам основного закона. Их в принципе невозможно править без общенародного референдума», — объяснил Раскин.

Напомним, упомянуть бога в Конституции РФ предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Член рабочей группы напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял о неизменности первой, второй и девятой глав Конституции. Раскин предложил обратиться к 14 статье, которая находится в первом разделе Конституции РФ и гласит, что Российская Федерация — светское государство и никакая религия не может быть установлена в качестве обязательной и государственной.