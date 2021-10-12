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    12 октября 2021, 13:04

    QR-коды ведут в Новосибирской области

    Систему QR-кодов введут с 25 октября

    Оксана Лавнюженко

    При посещении массовых мероприятий в Новосибирской области нужно будет предоставить QR-код о пройденной вакцинации. Такая мера вводится в регионе с 25 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

    Эта система предоставит возможность местным жителям посещать фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и развлекательные центры. Если QR-кода нет, можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех календарных дней или справку о перенесенном коронавирусе, написал сайт «Аргументы и факты».

    Ранее стало известно о введении QR-кодов в Севастополе, Мордовии и Ленобласти из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки.