QR-коды ведут в Новосибирской области

При посещении массовых мероприятий в Новосибирской области нужно будет предоставить QR-код о пройденной вакцинации. Такая мера вводится в регионе с 25 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Эта система предоставит возможность местным жителям посещать фитнес-центры, аквапарки, аттракционы и развлекательные центры. Если QR-кода нет, можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех календарных дней или справку о перенесенном коронавирусе, написал сайт «Аргументы и факты».

Ранее стало известно о введении QR-кодов в Севастополе, Мордовии и Ленобласти из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки.