QR-коды предложили не вводить в храмах и поликлиниках

Общественная палата России предложила пускать в храмы и поликлиники без предоставления QR-кода. Официальное заключение по этому вопросу было направлено в Госдуму, написал «Интерфакс».

Помимо храмов и поликлиник в документе указываются и другие места, где не стоит требовать QR-код. В частности, предлагается включить в перечень религиозные организации традиционных конфессий, а также больницы и стоматологические кабинеты.

Кроме того, представители Общественной палаты предлагают рассмотреть порядок действий в случае невозможности предоставить QR-код. Речь идет, например, о недоступности сайта госуслуг или о проблеме считывания с мобильного устройства. В случае с инвалидами и гражданами с особенностями развития предлагается предоставить им возможность свободного перемещения.

Общественники предлагают обратить особое внимание на противодействие дезинформации и спекуляцию вокруг темы пандемии. Также в Общественной палате призвали бороться с манипуляцией общественным сознанием.

Ранее в РПЦ заявили, что не будут требовать QR-коды на входе в церковь. Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Вахтанг Кипшидзе отметил, что в храмах и так соблюдаются все необходимые антиковидные меры.