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    05 марта 2022, 23:26

    QR-коды отменят в Крыму

    Артур Блянихов

    С 7 марта в Крыму отменят систему QR-кодов, передает «ПолитЭксперт».

    Об отмене QR-кодов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Жителям и гостям полуострова больше не придется их предъявлять при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, спортивных объектов, заведений общепита и прочих мест массового скопления людей.

    «Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях», — отмечается в сообщении.