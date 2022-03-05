QR-коды отменят в Крыму

С 7 марта в Крыму отменят систему QR-кодов, передает «ПолитЭксперт».

Об отмене QR-кодов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Жителям и гостям полуострова больше не придется их предъявлять при посещении салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, спортивных объектов, заведений общепита и прочих мест массового скопления людей.

«Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и прием отдыхающих в средствах размещения и санаторно-курортных организациях», — отмечается в сообщении.