Российский регион станет выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител к ковиду

Жителям Чувашии, которые официально не переболели ковидом или не вакцинировались, но имеют высокий уровень антител, дадут QR-коды. Такое поручение дал глава Чувашии Олег Николаев — он велел запустить региональную систему в течение недели.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали, и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — процитировали в сообщении его слова.

Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина отметила, что реализовать это можно благодаря созданию регионального ресурса. В нем житель сможет ввести идентификатор, который ему дадут после результата анализа на уровень антител, и получить QR-код.

В пресс-службе подчеркнули, что для корректной работы ресурса сформируют реестр людей с высокими титрами антител, а также врачебную комиссию аккредитованных лабораторий, которая будет решать, как долго эти антитела действительны. При этом QR-код будет действовать только в Чувашии и не появится в профиле человека на госуслугах.

В Минздраве ранее отметили, что защиту от ковида по европейским стандартам дает 300 антител, а гарантированную защиту — 500 антител.