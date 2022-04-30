QR-коды и новый формат экскурсий. Как модернизируют Пискаревское мемориальное кладбище

Территорию Пискаревского мемориального кладбища до конца года оборудуют 26 табличка с QR-кодами, с помощью которых посетители смогут знакомиться с историей объекта. Также появится возможность послушать звуковые экскурсии.

Директор СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» Евгений Панкевич в комментарии газете «Петербургский дневник» напомнил, что проект «Код памяти — Пискаревский мемориал» был заявлен 27 января — в День снятия блокады.

«Это станет большим проектом российского масштаба. Так, для удобства посетителей мы запустим до конца года 26 табличек с кодами. <…> Мы готовим большую концепцию, до конца года сайт предстанет в полном формате. Порядка 10 табличек уже есть», — рассказал Панкевич.

По его словам, главная цель проекта — передавать память потомкам. Новое коммуникационное решение было правильным и отвечает потребностям посетителей мемориала.

«Первый этап мы закончили, часть контента представлена, сейчас мы начинаем этап с установкой навигации QR-кодов», — пояснил он.

К 8 сентября, по прогнозу Панкевича, начнет навигация из QR-кодов. Параллельно будет идти запись экскурсии, она должна закончиться тоже к этой дате. 8 сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день в 1941 году фашистская авиация совершила первый массированный налет на город.