QR-коды для посещения заведений введут в Новосибирской области

Посещение общественных заведений по QR-кодам введут в Новосибирске 12 ноября. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Как рассказал губернатор региона Андрей Травников, решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

«На этой неделе мы принимаем дополнительные ограничения. С 12 ноября требование наличия QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и залов, объектов, где проходят конгрессно-выставочные мероприятия. Надеемся, что это позволит переломить ситуацию с четвертой волной», — сообщил губернатор.