QR-коды для посещения ТЦ и кафе введут в Пермском крае с понедельника

Власти Пермского края с понедельника введут QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе. Кроме того, будет введена самоизоляция для непривитых пожилых. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«За последнюю неделю побит рекорд по количеству случаев коронавируса. Ежедневно он подтверждается у порядка 600 человек — таких показателей не было даже год назад, во время второй волны коронавируса. В качестве причин смерти в регионе коронавирус опередил даже онкологию», — заявил губернатор Дмитрий Махонин.

Он отметил, что порядка 6,5 тысячи коек, развернутых в ковидных стационарах, занимают пациенты, которые не сделали прививки. Поэтому было решено ужесточить антиковидные меры. В ведомстве уточнили, что по числу заболевших Прикамье находится на восьмом месте среди регионов России. Представители администрации отметили, что жители не соблюдают масочный режим, а при подтвержденном ковиде продолжают посещать общественные места.

В среду стало известно, что в Санкт-Петербурге начнут штрафовать пассажиров общественного транспорта за спущенную на подбородок маску.