QR-коды для посещения кафе и ресторанов введут в Калининградской области

В Калининградской области с 8 октября введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов, с 1 ноября — для спортивных организаций, культуры, кино. Эти ограничения включили в постановление регионального правительства. Информация появилась на сайте администрации.

В конце недели жителей Калининградской области и ее гостей смогут пропускать в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и другие предприятия общепита только по QR-коду, который можно получить в приложении «Госуслуги» после пройденной вакцинации от коронавируса или после подтверждения перенесенного заболевания. Но с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев.

«Запрещено нахождение граждан без масок, закрывающих нос и рот в ТЦ, рынках, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, станциях, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях», — сообщили в пресс-службе администрации.

Но есть и исключения. Их сделали для заведений общепита в гостиницах и других местах размещения, где обслуживаются постояльцы, приехавшие из других регионов. Им не нужно предъявлять QR-код. Также коды не нужны детям и подросткам младше 18 лет.