QR-коды для походов в кафе и музеи введут в Мурманской области

Руководство Мурманской области решило ввести QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения кафе и учреждений культуры. Продлять выходные из-за ухудшения эпидемической обстановки в регионе не будут. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Продлевать нерабочие дни мы не будем. <…> Пока никаких оснований вводить локдаун у нас нет, мы не будем закрывать общепит, учреждения культуры. Но для того, чтобы обеспечить безопасность, посещать общепит, учреждения культуры можно будет только с QR-кодом или свежим ПЦР-тестом», — приводит РИА «Новости» слова Чибиса.

Губернатор отметил, что с 30 октября QR-код жителям Мурманской области будет нужен для походов в кафе, рестораны, театры, кино, музеи и библиотеки. Его также потребуют при посещении фитнес-залов и спортивных объектов, которые находятся в помещении.

Из-за критического ухудшения эпидемической ситуации президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах эту меру ввели с 25 октября. Руководство Москвы отправило треть работников столичных предприятий и учреждений на удаленку.