QR-коды для поездок на транспорте введут в Омской области с 20 ноября

Руководство Омской области решило ввести санитарные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С 20 ноября в регионе пользоваться транспортом и ходить в торговые центры можно будет только с QR-кодом о вакцинации. Об этом сообщил сайт «Омск здесь» со ссылкой на решение оперштаба по итогам заседания.

Руководство области решило больше не тянуть и ввести QR-коды для походов в культурные учреждения, фитнес-центры и аквапарки с 30 октября. С 20 ноября эта мера коснется посетителей торговых центров, кафе и ресторанов. Также без кодов не будут пускать в общественный транспорт.

Власти прислушались к рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора о том, что действовать нужно решительно и сместить запланированные даты ограничений на более ранний срок. Также оперштаб запретил в период нерабочих дней развлекательные мероприятия. Кафе не будут работать по ночам, а люди не смогут пользоваться льготными транспортными картами.

По последним данным, в Омской области выявили 94 208 случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 2404 человека.