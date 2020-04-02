QR-коды для контроля за самоизоляцией ввели в Нижегородской области

Контроль за соблюдением карантина начнет действовать в Нижегородской области в ближайшее время. Жители будут оформлять заявку, чтобы выйти из дома. Подтверждать ее они должны с помощью QR-кода.

Соответствующий указ подписал глава области Глеб Никитин, сказано в сообщении на сайте регионального правительства.

Перед тем, как выйти на улицу, человек должен попросить разрешения на это. Заявку можно оставить с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Если у человека нет гаджета, то он может позвонить по номеру 112. Тогда служба сама сформирует номер обращения. Еще один вариант — показать при проверке заверенную работодателем справку или другие документы, которые разрешают выход из дома. Это может быть служебное удостоверение.

Схема оформления заявки. Источник фото: сайт правительства Нижегородской области

При этом Никитин подчеркнул, что выходить в магазин, выбрасывать мусор или гулять с собакой можно без специального разрешения. Но полиция может попросить показать паспорт. Так будет понятно, действительно ли человек находится недалеко от своего дома.

Нижегородская область одной из первых вводит систему с использованием QR-кодов. Такое нововведение в скором времени должно появиться в Москве, Подмосковье и Свердловской области.

Ранее эксперт Михаил Михелев рассказал «360», как могут использовать QR-коды в Москве. Режим изоляции ввели в российской столице и Московской области с 30 марта, позже почти все регионы поддержали эти меры.

Люди могут выходить из дома за продуктами, в аптеку, погулять с собакой, вынести мусор. Передвигаться по городу разрешено людям, которые вынуждены во время карантина ходить на работу.