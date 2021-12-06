Депутат Госдумы осудил выступающих против QR-кодов врачей

Если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

«Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — сказал Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ».

Он подчеркнул, что практически 100% непривитых россиян заболевает ковидом. При этом риск подхватить инфекцию среди вакцинированных людей составляет всего 3-5%. Также депутат добавил, что введение QR-кодов не является ограничением или ужесточением, а представляет собой лишь жесткий санитарный контроль.

Ранее стало известно, что законопроекты о ведении QR-кодов поддерживают лишь 24,6% медиков. Еще 17% врачей выступают за ужесточение прописанных в документах правил, написал РБК со ссылкой на опрос мобильного приложения «Справочник врача».

В середине ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Если бумаги одобрят, то новая система будет действовать до 1 июня 2022 года.