Пытки заключенных захотели сделать особо тяжким преступлением

Уже в 2022 году пытки в колониях могут признать особо тяжким преступлением. Изменения в законе позволят наказывать за это не только следователей и дознавателей, но и сотрудников ФСИН, сообщила газета «Известия».

По данным издания, Госдума в первом чтении примет законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ» уже 17 февраля. Этот документ предлагает серьезно усилить ответственность за пытки с целью принуждения к даче показаний или запугивания со стороны представителей власти.

Уголовное наказание хотят увеличить с трех до 12 лет, а само преступление перевести в разряд особо тяжких. Также в статью «Принуждение к даче показаний» предложили внести нового субъекта преступления — сотрудник правоохранительных органов. За счет этого к ответственности можно будет привлекать не только следователей или лиц, проводящих дознание, но и сотрудников ФСИН России.

Кроме того, законопроект даст более четкое определение пыткам — в соответствии с Конвенцией ООН. К целям отнесут «запугивание» в качестве способа контроля над личностью или принуждения к совершению каких-либо действий.