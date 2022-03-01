Москалькова попросила омбудсмена Украины предотвратить пытки пленных военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к омбудсмену Украины по фактам жестокого обращения с российскими военнослужащими, которые попали в плен. Об этом Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

«По имеющейся информации, есть случаи жестокого и бесчеловечного отношения к российским военнослужащим, попавшим в плен на Украине. Обращаюсь к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой [с просьбой] принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над нашими гражданами в плену», — говорится в записи.

По данным Минобороны РФ, военные Украины пытают военнослужащих РФ, которых взяли в плен. В ведомстве подчеркнули, что такие действия — серьезное нарушение норм международного права.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток российских пленных украинскими военными, а также детально расследовать все обстоятельства случившегося в рамках открытых уголовных дел.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины была начата Россией 24 февраля. Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что полностью закрыли доступ ВСУ к Азовскому морю.