Общество 30 августа 2023, 12:45 Пытавшиеся атаковать регионы России дроны могли получать данные с западных спутников Захарова: уничтоженные БПЛА могли получать данные от западных спутников Пресс-служба МЧС

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Налеты украинских беспилотников, уничтоженных в ряде российских регионов, в очередной раз подтвердили террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что произошедшее не остается безнаказанным.

Дипломат обратила внимание, что без информации от западных спутников украинские БПЛА не смогли бы пролететь такое расстояние.

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«Действия украинского режима не останутся безнаказанными», — предупредила Захарова.

Она уточнила, что правоохранительные структуры расследуют случившееся и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов.

Минобороны ранее сообщало о пресечении атак беспилотников в нескольких субъектах страны. Среди них — Псков, Брянская и Рязанская области, Подмосковье, Калужская, Орловская области. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял об отражении атаки беспилотников с моря.