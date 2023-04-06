Общество 06 апреля 2023, 07:56 Пытавшегося выйти из самолета во время рейса Москва — Магадан отправили в психиатрическую лечебницу МВД: пытавшегося выйти из самолета на рейсе Москва — Магадан отправили в психлечебницу Unsplash

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Врачи поместили в психиатрическую лечебницу мужчину, который устроил дебош во время полета из Москвы в Магадан. Об этом представитель линейного отдела полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте сообщил РИА «Новости».

По словам сотрудника полиции, правоохранительные органы не услышали от авиадебошира никаких объяснений неадекватному поведению. Мужчина в момент допроса оказался невменяем.

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«Поэтому сейчас он находится в психиатрической лечебнице. Его обследуют медики. Надеюсь, что в ближайшие дни они дадут заключение о его состоянии. Проводят освидетельствование», — добавил он.

Накануне стало известно, что летевший из Москвы в Магадан житель Мурманск устроил скандал в самолете. Другие пассажиры рассказали, что он вел себя агрессивно, нецензурно выражался, разбил монитор на спинке кресла. Дебошир не реагировал на замечания бортпроводников и сидящих рядом людей. Кроме того, он хотел выйти из самолета прямо во время рейса и попытался даже открыть одну из дверей.