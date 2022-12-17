Общество 17 декабря 2022, 17:47 Пытавшегося пронести в СИЗО телефоны адвоката арестовали Суд в Москве арестовал адвоката, пытавшегося пронести в СИЗО наркотики и телефоны в теле

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Преображенский суд Москвы на два месяца взял под стражу адвоката, задержанного при попытке пронести в СИЗО запрещенные предметы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Женщину оставили под стражей до 16 февраля 2023 года. Следователи завели дело по статье «покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ».

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Согласно информации ведомства, адвокат 14 декабря попыталась пронести в СИЗО сильнодействующие наркотические препараты и мобильные телефоны.

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«Преступные действия подозреваемой пресекли сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по города Москве. Ведомство взяло расследование обстоятельств преступления под свой контроль», — добавили в прокуратуре.

Кроме того, правоохранители установили причастность правозащитницы к краже алкогольной продукции из магазина в Тверском районе столицы.

Адвокат хранила запрещенные вещи «в своем теле». Иных подробностей прокуратура не привела, сообщил телеканал «Царьград».