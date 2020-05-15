«Пытаемся хоть как-то привлечь людей»: смоленские ритуальщики извинились за скидку по промокоду «корона»

В смоленской ритуальной компании «Свеча» пообещали скидку на памятник в размере 20% по промокоду «корона». Как пояснил «360» владелец «Свечи» Денис Яновский, «возмутились впечатлительные люди». Те, кто помоложе, восприняли это рекламное предложение с юмором. Но перед теми, кого акция задела, наш собеседник извинился.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть люди, скажем так, впечатлительные. Они, конечно, возмутились. Те, кто помоложе или не такие впечатлительные, наоборот. У нас скидка реальная. Несмотря на то, что у нас такая сфера деятельности, мы тоже ощущаем сложности. Пытаемся хоть как-то привлечь людей», — рассказал Яновский.

Собеседник добавил, что компания никого не пыталась обидеть или вызвать ажиотаж. Эту рекламу с сайта уже убрали, чтобы не нагонять на людей дурное настроение, которое и без того неважное из-за самоизоляции и страха перед вирусом.

«Мы приносим извинения перед теми людьми, которых мы этим задели», — заявил Яновский.

Ранее член Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский сообщил, что из-за пандемии коронавируса реклама в Сети стала эффективнее.