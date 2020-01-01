Пылающий символ 2020 года во Владивостоке попал на видео

Большую мышь на главной площади Владивостока разбили, а потом сожгли. Горящий символ нового года попал в объективы очевидцев.

На кадрах видно, как опрокинутая навзничь фигура ярко горит. Ране городские власти сообщали, что на украшение было потрачено 677 тысяч бюджетных рублей.

Светодиодная мышь появилась на центральной площади Владивостока в декабре 2019 года. В середине декабря фигурку сбил дрифтер на автомобиле. Власти решили, что инсталляцию проще заменить, чем ремонтировать, и установили другую фигурку, убрав старую просто немного в сторону и накрыв ее тентом. Еще 31 декабря старая мышь так и лежала на обочине площади. Утром 1 января 2020 года ее нашли сожженной.

В пресс-службе администрации Владивостока между тем рассказали, что мышь могла сгореть и по неосторожности. Фигурка могла вспыхнуть, например, если в нее попали петардой.