Общество 09 июня 2023, 13:40 Путину высказали доверие 78,8% россиян ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 79% РИА «Новости»

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Уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину составил 78,8%. Обновленные данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса, <…> уровень одобрения деятельности президента <…> составил 74,8%», — уточнили в исследовании.

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В центре обратили внимание, что деятельность российского правительства одобряют 48,6% респондентов, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,6%.

Вотум доверия участников опроса главам политических партий следующий: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов — 33,7%, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов — 32%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 17,1%.

В конце мая уровень одобрения деятельности Путина среди россиян вырос за неделю. Показатель увеличился на 0,1%, до 76,5%.