Путину выдали положенные подарки после голосования

Президент России Владимир Путин проголосовал в одном из избирательных участков в Москве. После этого ему, как и другим участникам голосования, выдали все положенные подарки.

Об этом РИА «Новости» сообщили на избирательном участке, где президент голосовал. Свой выбор глава государства сделал на участке № 2151, который расположен в Российской академии наук. Именно там Путин традиционно голосует во время различных избирательных компаний.

«Да, ему выдали все необходимое, как и всем избирателям», — рассказал собеседник агентства.

После голосования москвичам выдают подарочный набор: в него входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы «Миллион призов». С помощью последнего можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Ранее ЦИК сообщил данные по явке россиян на голосование. В информационном центре запустили онлайн-счетчик, который обновляет процент явки в режиме реального времени. По последним данным, она достигла 58,11%.

Голосование по поправкам в Конституцию России стартовало 25 июня. В 08:00 1 июля начался основной день — россияне могут сделать свой выбор до 20:00, после чего избирательные участки завершат свою работу. Чтобы каждый желающий смог проголосовать, этот день в стране объявили нерабочим.