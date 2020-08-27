Путину рассказали об уникальной находке при строительстве «Тавриды»

При строительстве автотрассы «Таврида» в Крыму была найдена древней пещере, которая была закрыта последние полтора миллиона лет. Об этом российскому президенту Владимиру Путину рассказали создатели дороги.

По словам главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова, тут 300 тысяч лет могли прятаться разные хищники — от саблезубого кота до пещерного медведя.

«Нашли такой уникальный объект, работая на четвертом этапе, разрабатывая выемку в 15 километрах от Симферополя — поселок Зуя. Образовывается под ковшом экскаватора какая-то полость… Позвали специалистов, они со специальным оборудованием туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет», — рассказал он.

Он также отметил, ученые оценили возраст самой пещеры в 1,8 миллиона лет. Сейчас палеонтологи определяют обнаруженные останки хищников и их жертв. Волков заявил, что «ученые были в восторге» от находки, так как она содержит уникальные микроорганизмы и минералы, отсутствующие в других частях страны.

Сегодня Путин прибыл Крым и открыл автодорогу «Таврида», проехав по ней на автомобиле Aurus.

Ранее сообщалось, что ученые из перуанского университета имени Каэтано Эредиа обнаружили останки гигантского ленивца, которого убил крокодил 13 миллионов лет назад.