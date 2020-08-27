Путину рассказали об уникальной находке при строительстве «Тавриды»
По словам главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова, тут 300 тысяч лет могли прятаться разные хищники — от саблезубого кота до пещерного медведя.
«Нашли такой уникальный объект, работая на четвертом этапе, разрабатывая выемку в 15 километрах от Симферополя — поселок Зуя. Образовывается под ковшом экскаватора какая-то полость… Позвали специалистов, они со специальным оборудованием туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет», — рассказал он.
Он также отметил, ученые оценили возраст самой пещеры в 1,8 миллиона лет. Сейчас палеонтологи определяют обнаруженные останки хищников и их жертв. Волков заявил, что «ученые были в восторге» от находки, так как она содержит уникальные микроорганизмы и минералы, отсутствующие в других частях страны.
Сегодня Путин прибыл Крым и открыл автодорогу «Таврида», проехав по ней на автомобиле Aurus.
Ранее сообщалось, что ученые из перуанского университета имени Каэтано Эредиа обнаружили останки гигантского ленивца, которого убил крокодил 13 миллионов лет назад.