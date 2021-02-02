Путин раскритиковал слова «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений

Слова «элитный» и «элитарный» в названиях учебных заведений «не радуют ухо нормального человека». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».

Во встрече принимал участие победитель конкурса Михаил Гуров из Лицея классического элитарного образования в Ростовской области.

«То, что образование у вас в лицее на должном уровне дается, это понятно, потому что вы стали победителем конкурса „Учитель года“, это очевидный факт. Но меня всегда смущают такие слова „элитный“, „элитарный“. Почему нельзя „Лицей классического образования“? Кто у вас придумывает такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?» — приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Путин предположил, что такие названия дают, чтобы «привлечь родителей, у которых есть деньги».

На этой же встрече президент поговорил с участниками о социальных сетях. Он заявил, что соцсети — это бизнес и забывать об этом не надо, так как для людей, которые занимаются соцсетями, главное — извлечь прибыль.