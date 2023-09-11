11 сентября 2023, 16:31
Путину представили результаты развития Дальнего Востока за 10 лет
Путина ознакомили с результатами развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин ознакомился с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. В 2013 году глава государства назвал развитие этого региона приоритетным направлением.
С докладами выступили зампред правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
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«Дальний Восток — это 41% территории России, 7,9 миллиона человек, плотность населения — один человек на квадратный километр. Это 47% государственной границы страны. Дальний Восток богат полезными ископаемыми», — отметил Трутнев.
По его данным, 77% алмазов, более 70% рыбы, 50% золота и многие другие ресурсы находятся на территории Дальнего Востока.
За прошедшие 10 лет принято 75 федеральных законов и 442 акта правительства России — благодаря ним, в частности, возникли территории опережающего развития (ТОР), «Дальневосточный гектар», свободный порт Владивосток, механизмы снижения энерготарифов, указал Трутнев.
В рамках мероприятия в режиме видеоконференции прошел запуск резидентов ТОРов. Среди них — горнодобывающий комплекс по производству титано-магнетитового и ильменитового концентратов «Байкало-Амурской горнорудной корпорации», вторая очередь золотоизвлекательной фабрики «Павлик» и горно-металлургический комбинат «Удокан».
Владимир Путин
Дальний Восток
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