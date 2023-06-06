Общество 06 июня 2023, 01:42 Путину предложили внедрить новую систему слежки за беспилотниками Российские экологи предложили Путину внедрить новую систему слежки за дронами Unsplash

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Российское экологическое движение обратилось к президенту Владимиру Путину с предложением использовать платформу по распознаванию и изучению птиц для контроля за беспилотниками ВСУ. Об этом Ura.ru рассказал исполнительный директор организации Элмурод Расулмухамедов.

«Мы можем провести набор и обучение всех желающих и сделать так, чтобы информация от них приносила реальную пользу», — сказал он.

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По его словам, экологи готовы модернизировать платформу под текущие нужды государства. Для этого нужно доработать ее математический аппарат, а потом подключить к информационным системам правоохранительных органов и региональных властей. Директор РЭД также добавил, что для эффективного выявления БПЛА есть вся необходимая инфраструктура.

Так, фото и видео можно будет отправлять через специальный бот в Telegram, а система искусственного интеллекта будет автоматически распознавать полученные материалы, объяснил Расулмухамедов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее призвал ввести мораторий на БПЛА, но при этом необходимо задуматься об исключении на использование дронов для нужд страны.