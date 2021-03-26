Путину предложили стать блогером. Он почти согласился

Президенту РФ Владимиру Путину предложили стать блогером. Об этом главу государства попросили участники заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщило РИА «Новости».

«Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный блогер. Подумайте над этим. Мы бы с классом сразу же подписались», — обратился к президенту участник мероприятия.

Путин в ответ заявил, что подумает над таким предложением.

«Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно», — сказал президент РФ.

Путин в ходе заседания предложил расширить программу туристического кешбэка для школьников и студентов, чтобы для них она действовала круглый год. Глава государства отметил, что считает неправильным, что такая акция не проводится, когда у детей каникулы.

Президент России также предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу в течение всего года. Путин сообщил, что уже говорил об этом администрации, но пока не заметил, чтобы в этом направлении шла какая-то работа.