Общество 15 января 2024, 18:57 Путину предложили перенести столицу России Историк Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путина следует перенести столицу страны в Иркутск из Москвы. С таким предложением выступил кандидат исторических наук Афанасий Николаев, его открытое письмо главе государства привел портал Sakhalife.

По мнению ученого, с точки зрения защищенности от внешних угроз и географии такой выбор столицы станет наиболее оправданным.

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«Эта мера позволит обеспечить сбалансированное развитие азиатской и европейской части России, ускорит ее социально-экономическое развитии и усилит безопасность военно-политического руководства», — написал историк.

Николаев напомнил, что Иркутск в настоящее время уже является административным центром Сибири.

«Иркутск издавна был не только центром в период освоения русскими Русской Америки, Дальнего Востока и Сибири, но и одним из главных центров доисторической Тартарии», — добавил он.

Ранее экономист Валерий Корнеев объяснил «360», почему идея переноса столицы России в Сибирь является бессмысленной.