Путину предложат продлить выплатам медикам за работу с COVID-19

В правительстве РФ намерены и дальше стимулировать медиков, которые борются с коронавирусом. Соответствующие предложения кабмина передадут президенту страны Владимиру Путину.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Магадан напомнил, что «определенным способом» выплаты продолжат после сентября. Его слова привело РИА «Новости».

Мишустин заметил, что предложения главе государства будут направлять по мере анализа пандемической ситуации.

«Мы доложим президенту соответствующие предложения <…> о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал премьер-министр, выразив уверенность, что эти инициативы получат поддержку.

До декабря, добавил он, продолжится и выплата региональных надбавок медикам. Мишустин поблагодарил врачей и медперсонал за спасение человеческих жизней во время пандемии коронавируса.

В России, по последним данным, подтвердили 922 853 случая COVID-19. Выздоровели 732 968 коронавирусных больных, скончались 15 685 человек.